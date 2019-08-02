مفوضية الانتخابات تقرر فتح مدة جديدة لتحديث سجل الناخبين في نينوى وكركوك

2019/08/02 | 14:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلن عضو مجلس المفوضين الناطق الرسمي باسم مفوضية الانتخابات رياض البدران، قرار لمجلس المفوضين بفتح مدة جديدة لتحديث سجل الناخبين في محافظتي كركوك ونينوى.





وقال البدران في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تطبيقا للبند ثانيا من المادة 47 من قانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم 12 لسنة 2018 المعدل فان مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات قرر فتح مدة جديدة لتحديث سجل الناخبين في محافظتي كركوك ونينوى حصرا واعتبارا من 1 /8 / 2019 ولغاية 15 /10 /2019 بناء للظرف الاستثنائي التي مرت به المحافظتان المذكورتان وحركة النزوح الداخلي ولضمان تصويت الناخبين فيهما في مناطق سكناهم الجديدة التي نزحوا اليها في تلك المحافظتين”

ودعا البدران، الناخبين النازحين ممن يحق لهم التصويت في المحافظتين المذكورتين، الى “تحديث بياناتهم في سجل الناخبين ( بايومتريا ) واجراء عملية تغيير مراكز اقتراعهم لمن يرغب منهم بالتصويت في مراكز الاقتراع القريبة من مناطق سكناهم الجديدة داخل المحافظة وفي حال عدم اجراء عملية تغيير مراكز اقتراعهم فلن يتم السماح لهم بالتصويت الا في مراكز الاقتراع الاصلية في المناطق التي نزحوا منها”.

وحث البدران، الناخبين في جميع المحافظات غير المنتظمة باقليم على “ضرورة تحديث بياناتهم بايومتريا ممن لم يحدثوا سابقا لغرض التصويت في يوم الاقتراع في الاول من نيسان من عام 2020”.

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