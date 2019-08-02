2019/08/02 | 14:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلنت أمانة بغداد، إعادة فتح ٣ شوارع في حي الميكانيك التابع لمنطقة الدورة جنوبي العاصمة.





وذكر بيان للأمانة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بجهد مشترك ضم قيادة عمليات بغداد ومكتب امين بغداد والجهد الآلي والهندسي في الامانة تم رفع الكتل الكونكريتية وفتح الشوارع 77 و81 و83 ضمن حي الميكانيك المحلة 830”.

وأضاف، ان “كوادر بلدية الدورة التابعة لأمانة بغداد باشرت بحملة لتنظيف وتاهيل الشوارع المغلقة منذ سنة 2008”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

10

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمانة بغداد تعلن إعادة فتح ٣ شوارع جنوبي بغداد) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمانة بغداد تعلن إعادة فتح ٣ شوارع جنوبي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).