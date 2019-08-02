ممثل المرجعية العليا : يجب توفير فرص العمل وتوجيه الاختصاصات حسب مايتطلبه البلد

2019/08/02 | 14:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وشدد ممثل المرجعية العليا ، على ضرورة "توفير فرص العمل في القطاع الخاص وتوفير الاجواء الآمنة للمستثمرين ومحاربة الفاسدين".

ودعا الكربلائي الى " توجيه الاختصاصات حسب ما يتطلبه البلد وتطوير القطاع العام" معربا عن " رفضه لاي تدخل في عمل وزارة التعليم العالي".

ولفت الى "خطورة الطرق المسماة طرق الموت وكثرة حوادث السير فيها وما تمثله من حالات مقلقة" مشددا على "ضرورة معالجة هذه الطرق سريعاً".

انتهى .ا.ع

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