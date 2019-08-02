الانبار تحمل وزارة التربية مسؤولية تدني نتائج الامتحان الوزاري في المناطق الغربية

2019/08/02 | 14:56

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بغداد :سومر نيوز

حمل قائممقام قضاء الرطبة بمحافظة الانبار عماد الدليمي، الجمعة، وزارة التربية مسؤولية تدني الواقع ا...

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