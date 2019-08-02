2019/08/02 | 14:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعيد الإجراءات التركية حيال اللاجئين السوريين فتح ملف اللجوء السوري الذي بدأ منذ أول رصاصة أطلقها النظام السوري على المظاهرات السلمية في

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوري المنبوذ) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوري المنبوذ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).