امانة بغداد تعلن نجاح الخطة الخدمية لزيارة الامام الجواد (ع)

2019/08/02 | 14:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبارأكدت ألامانة العامة لمحافظة بغداد، اليوم الجمعة، نجاح خطتها الخدمية الخاصة بزيارة الامام محمد الجواد عليه السلام بذكرى استشهاده.

وذكرت الامانة في بيان اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، إن "كوادر بلدية الكاظمية المقدسة باشرت ومنذ الساعات الاولى ومع انطلاق مراسم الزيارة بجهد آلي وبشري واكب سير الزيارة وحركة الزائرين، واستمر لعدة ايّام تم خلالها تنظيف وغسل الشوارع بشكل دوري".

وأضاف، "تم نشر الحاويات الكبيرة والصغيرة ونقل النفايات خارج حدود المدينة المقدسة وعلى مدار الساعة"، لافتاً الى ان "الحملة شارك فيها اكثر من 1300 عامل وأكثر من 160 الية تخصصية تنوعت بين كابسة وشافطة وتنكر ماء وغيرها من الاليات ".انتهى/س

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