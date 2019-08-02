أهم مرتكزات خطبة الجمعة

2019/08/02 | 14:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخباردعا ممثل المرجعية الدينية العليا، اليوم الجمعة، الجهات المعنية الى معالجة حوادث السير، مشدداً على دوائر المرور العامة بالاهتمام باجراءات سلامة المواطنين.

وقال الشيخ عبد المهدي الكربلائي، أن "هناك كثرة في تسجيل الوفيات نتيجة الحوادث في ما يسمى طرق الموت"، مشيرا الى أن "الحصاءات بهذا الشأن تمثل قلقا كثيرا لازهاق الآف الارواح من المواطنين وعوق الآخرين".

وتابع، أن "عدد الوفياة نتيجة الحوادث يقارب وفياة الامراض الخطير، فهذه قائمة جديدة الى قائمة الارامل، بسبب ما تسمى بطرق الموت بعضها والآخر انعدام الالتزام بشروط الامان"، منوها الى أن "البعض يحتاج الى الاهتمام الكافي، فعلى الجهات المعنية من وزارات ومجالس محافظات الاهتمام ووضع ذلك الموضوع نصب اعيونهم، فليس سهلا ان يذهب قرابة الالف كل سنة".

واشار الى أن "مدة طويلة مضت ولم يحصل تحسن بهذه الطريق التي تتسبب بموت الاف المواطنين، كما أن هناك الكثير من اجراءات السلامة نحن لا نهتم بها ولانعير اي اهمية لها"، مشددا على "دوائر المرور أن تهتم في اجراءات السلامة الخاصة بالمواطنين".

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