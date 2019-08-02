وكيل المرجعية: الفساد والسلاح المنفلت تسببا بتدهور الاقتصاد

2019/08/02 | 14:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد دعا ممثل المرجعية الدينية العليا، الجمعة، الى ضرورة تفعيل القطاع الخاص والنهوض بواقعه لمعالجة مشكلة البطالة، فيما أشار إلى أنه لا اقتصاد مع تفشي الفساد الحكومي ووجود السلاح خارج اطار الدولة.

وقال عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة صلاة الجمعة في كربلاء، إنه “يجب فتح مدخل مهم وكبير لتوفير فرص عمل مناسبة ضمن القطاع الخاص المعطل بالعراق”، مشيرا إلى أن “من اهم مستلزمات توفير القطاع الخاص توفير الاجواء الامنة للمستثمرين”.

وأضاف: “من اهم عوامل الانفتاح على القطاع الخاص مواجهة الفاسدين والمرتشين والاهتمام بالمستثمرين”، لافتا إلى أنه “لا اقتصاد بتفشي الفساد الحكومي ووجود سلاح خارج الدولة”.

وتابع الكربلائي، أن “تفعيل القطاع الخاص سيساهم في استيعاب الخريجين، كما انه سيساهم ايضا في القضاء على ظاهرة البطالة”.

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