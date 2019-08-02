مهددًا بخطوة ثالثة.. روحاني: إيران مستعدة لأسوأ السيناريوهات

2019/08/02 | 14:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / متابعةأعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، استعداد بلاده لأسوأ السيناريوهات، مهددًا بخطوة ثالثة لتقليص التزامات بلاده ضمن الاتفاق واللجوء لخيارات أخرى.

وقال روحاني إن “بلاده مستعدة لأسوأ السيناريوهات.



ففي الوقت الذي نحاول فيه إنقاذ الاتفاق النووي مع القوى العالمية، لدينا ثقة في أننا سننتصر في نهاية المطاق”، بحسب ما نقلت عنه وكالة فارس للأنباء.

وأضاف: “إذا لم تنفذ أطراف الاتفاق النووي تعهداتها، فلدى إيران خيارات أخرى قد لا تعجبهم”، متابعًا: “سنتخذ الخطوة الثالثة بتقليص التزاماتنا في الاتفاق النووي بكل حزم، إن لم نصل إلى نتائج جيدة في المفاوضات”.

واعتبر روحاني إسقاط الطائرة الأميركية المسيرة “غلوبال هاوك” بواسطة الدفاع الجوي التابع للحرس الثوري “فخرًا كبيرًا”، مبينًا أن أحد الخبراء وصف هذا الأمر بأنه أشبه ما يكون بالمعجزة”.يُذكر أن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب انسحب من الاتفاق النووي المبرم بين بلاده وإيران وأربع دول أخرى عام 2015، في عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.

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