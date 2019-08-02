وسيلة فعالة للوقاية من سرطان الجلد

2019/08/02 | 14:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… وجد علماء في جامعة براون بالولايات المتحدة أن تناول فيتامين (أ) يقلل من خطر الإصابة بسرطان الخلايا الحرشفية الجلدي.اتضح أن ارتفاع مستوى فيتامين (أ) يقلل من خطر الورم الخبيث بنحو 15 في المئة، ومعظم الفيتامين يأتي من الطعام.فهو موجود في البطاطا الحلوة والجزر والبازلاء والفلفل الأحمر الحلو والبروكلي والسبانخ ومنتجات الألبان والأسماك […]

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