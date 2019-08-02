القبض على ثلاثة متهمين قاموا بسرقة قاصات تعود الى مديرية مرور نينوى

2019/08/02 | 15:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت القوات الامنية القبض على ثلاثة متهمين قاموا بسرقة قاصات من مديرية مرور نينوى.وقال الناطق باسم الداخلية اللواء سعد معن في بيان ان : ان مفارز مكتب مكافحة سرقة السيارات التابع لمديرية مكافحة إجرام نينوى القت لقبض على ( ثلاثة ) متهمين قاموا بسرقة ( اربع قاصات ) تعود لمديرية مرور نينوى خلال فترة […]

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