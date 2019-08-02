تنفيذ عملية امنية لتجفيف منابع الارهاب في حوض الوقف شمال شرق بعقوبة

2019/08/02 | 15:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت قوات امنية مشتركة عملية امنية لملاحقة فلول داعش الارهابي شمال شرق بعقوبة .وقال مصدر امني ان قوات امنية مشتركة نفذت عملية امنية لملاحقة فلول داعش في بساتين قرى المخيسة وأبو كرمة ضمن حوض الوقف شمال شرق بعقوبة .واضاف ان العملية تهدف لتامين البساتين الزراعية وتجفيف منابع الارهاب في المنطقة .

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