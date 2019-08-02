النقد الدولي يبقي على توقعاته لنمو الاقتصاد الروسي في 2019

2019/08/02 | 15:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حافظ صندوق النقد الدولي على توقعاته لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي حتى نهاية العام الحالي بواقع 1.2%.وفي يوليو الماضي، خفّض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الروسي من 1.4% إلى 1.2% بسبب المؤشرات الضعيفة للربع الأول من السنة الحالية، التي تعود لانخفاض أسعار النفط في السوق العالمية، وتأثير زيادة معدلات ضريبة القيمة المضافة إلى […]

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