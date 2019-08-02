حكومة الانبار تطالب من الجهات المعنية التدخل لعودة الكوادر التدريسية الى المحافظة

2019/08/02 | 15:20

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اليومالعهد نيوز- الانبار

حمل قائممقام قضاء الرطبة بمحافظة الانبار عماد الدليمي، اليوم الجمعة، وزارة التربية مسؤولية تدني الواقع التعليمي في المناطق الغربية داعيا اياها الى ايجاد

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