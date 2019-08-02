2019/08/02 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناولت الصحف البريطانية الصادرة الجمعة قضايا من بينها شركة دعاية وعلاقات عامة بريطانية يديرها صديق مقرب من بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، تقدم مواداً دعائية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية تدفع الملايين لشركة بريطانية لتلميع صورة إبن سلمان) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية تدفع الملايين لشركة بريطانية لتلميع صورة إبن سلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).