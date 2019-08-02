2019/08/02 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أسماء_غريب هل لكِ أن تُوضّحي للقارئ أكثر فكرةَ الخوف هذه أو ما اتّفقَ النّاسُ على تسميّتهِ بإبليس، أوَليْسَ اللهُ من خلقَهُ وبإمكانهِ أن يحُدَّ من سيْطرتهِ على الإنسان، ومِنَ الأضرار النّاجمة عنهُ؟*سأعطيكَ مثالاً من خلال تجربة بسيطة جدّاً: تخيّلْ نفسكَ الآن في غرفة مكتبِكَ، والوقتُ مازال مبكراً عندكَ، ولأنَّ الشَّمسَ مازالتْ لمْ تبسُطْ بعدُ أشعّتَها الكاملة على المدينة، فإنّك ستُشعلُ ضوء المصباح ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#أسماء غريب - (4) رحلةُ السّلامِ الرّوحيّ من الفَحْمِ إلى الألماس: أسماء غريب : حوار أجراه من ستوكهولم الأديب والتشكيلي صبري يوسف) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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