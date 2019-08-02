حاتم الجوهرى - العبور الجديدة وولاية قانون التصالح في المباني

2019/08/02 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حاتم_الجوهرى الحقيقة أن أسوأ ما يكون في المسئول السياسي هو أن يتحول لموظف بيروقراطي تقليدي ولا يضطلع بمهام مسئولياته، وذلك هو مختصر القول في ملف العبور الجديدة الذي يشهد ارتباكا غير مسبوق حتى اللحظة الحالية، التوصيف القانوني العام للمدينة هو انه صدر لها قرار جمهوري بالإنشاء في 2016 تبعه قرار رئيس وزراء في 2018 ليتعامل القراران مع الموقف الفعلي لواقع المدينة قبل صدور القرارين.لكن مؤخرا صدر قانون التصالح في ......

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