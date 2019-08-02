المفوضية المستقلة للانتخابات تقرر اضافة مدة جديدة لتحديث سجل الناخبين في ثلاث محافظات

2019/08/02 | 15:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقال البدران في بيان صحفي انه "تطبيقا للبند ثانيا من المادة 47 من قانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم 12 لسنة 2018 المعدل، قرر مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات فتح مدة جديدة لتحديث سجل الناخبين في محافظتي كركوك ونينوى حصرا واعتبارا من 1 /8 / 2019 ولغاية 15 /10 /2019 بناء للظرف الاستثنائي التي مرت به المحافظتان المذكورتان وحركة النزوح الداخلي ولضمان تصويت الناخبين فيهما في مناطق سكناهم الجديدة التي نزحوا اليها في تلك المحافظتين".

ودعا البدران "الناخبين النازحين ممن يحق لهم التصويت في المحافظتين المذكورتين تحديث بياناتهم في سجل الناخبين "بايومتريا" واجراء عملية تغيير مراكز اقتراعهم لمن يرغب منهم بالتصويت في مراكز الاقتراع القريبة من مناطق سكناهم الجديدة داخل المحافظة وفي حال عدم اجراء عملية تغيير مراكز اقتراعهم فلن يتم السماح لهم بالتصويت الا في مراكز الاقتراع الاصلية في المناطق التي نزحوا منها".

كما حث "الناخبين في جميع المحافظات غير المنتظمة باقليم الى ضرورة تحديث بياناتهم بايومتريا ممن لم يحدثوا سابقا لغرض التصويت في يوم الاقتراع في الاول من نيسان من عام 2020".انتهى

انتهى .



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