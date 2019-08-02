سيناريو الغزو العراقي للكويت… الحلول الدبلوماسية تقتل ليلة 2 أغسطس

2019/08/02 | 15:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمرُّ اليوم الذكرى التاسعة والعشرون على الخميس الأسود أو الغزو العراقي للكويت، ذكرى الثاني من أغسطس (آب) 1990، ذكرى لحدثٍ جلل هزَّ

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