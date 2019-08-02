2019/08/02 | 15:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت الاستخبارات العسكرية القبض على الارهابي ابو عبد الله الجنابي مساعد والي الجزيرة في صلاح الدين.وذكر بيان للاستخبارات ان مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ٢٠ القت القبض على أحد الارهابيين في مجمع الحمدانية غرب الموصل حيث كان الارهابي يشغل منصب مساعد والي الجزيرة في صلاح الدين وشارك بعدة عمليات ارهابية ضد قواتنا الأمنية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات العسكرية تقبض على مساعد والي الجزيرة في صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات العسكرية تقبض على مساعد والي الجزيرة في صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).