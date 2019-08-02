المفوضية تخص كركوك ونينوى بإجراء انتخابي

2019/08/02 | 15:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- اعلن الناطق الرسمي باسم مفوضية الانتخابات رياض البدران عن قرار لمجلس المفوضين بفتح مدة جديدة لتحديث سجل الناخبين في محافظتي كركوك ونينوى.

وقال البدران "مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات قرر فتح مدة جديدة لتحديث سجل الناخبين في محافظتي كركوك ونينوى حصرا" وذلك وفق المادة 47 من قانون انتخابات مجالس المحافظات.

وجاء هذا الإجراء بناء على الظرف الاستثنائي الذي مرت به المحافظتان وحركة النزوح الداخلي ولضمان تصويت الناخبين فيهما في مناطق سكناهم الجديدة التي نزحوا اليها في تلك المحافظتين وفق ما افاد البدران.

ودعا البدران الناخبين النازحين ممن يحق لهم التصويت في المحافظتين المذكورتين تحديث بياناتهم في سجل الناخبين ( بايومتريا ) واجراء عملية تغيير مراكز اقتراعهم لمن يرغب منهم بالتصويت في مراكز الاقتراع القريبة من مناطق سكناهم الجديدة.

واكد انه في حال عدم اجراء عملية تغيير مراكز اقتراعهم فلن يتم السماح لهم بالتصويت الا في مراكز الاقتراع الاصلية في المناطق التي نزحوا منها.

كما حثت المفوضية الناخبين في جميع المحافظات غير المنتظمة باقليم الى ضرورة تحديث بياناتهم بايومتريا ممن لم يحدثوا سابقا لغرض التصويت في يوم الاقتراع في الاول من نيسان من عام 2020 .

سوار احمد

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