2019/08/02 | 15:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اعلنت امانة بغداد اليوم الجمعة عن نجاح خطتها الخدمية الخاصة بزيارة الامام محمد الجواد عليه السلام بذكرى استشهاده.وقال بيان رسمي تلقته “خطوة برس” إن “كوادر الامانة في بلدية الكاظمية المقدسة باشرت ومنذ الساعات الاولى ومع انطلاق مراسيم الزيارة بجهد آلي وبشري واكب سير الزيارة وحركة الزائرين واستمر لعدة ايّام تم خلالها

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأمانة تعلن نجاح الخطة الخدمية لزيارة الإمام الجواد وكالة خطوة برس.

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