مراسلنا: اخماد حريق المخازن قرب سوق النجف الكبير

2019/08/02 | 15:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت فرق الدفاع المدني في النجف الاشرف، اليوم الجمعة، من اخماد حريق المخازن قرب سوق النجف الكبير.

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