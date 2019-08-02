2019/08/02 | 15:44

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فرض الحظر على ظريف تصرف صبياني ومثير للسخرية

وصف خطيب صلاة الجمعة في

#طهران

حجة الاسلام محمد جواد حاج علي اكبري، فرض الحظر الاميركي على وزير

الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، بانه تصرف صبياني ومثير

للسخرية.

وفي الخطبة الثانية لصلاة الجمعة في طهران لهذا الاسبوع قال حجة

الاسلام حاج علي اكبري: لقد شهدنا خلال الاسبوع الجاري تصرفا صبيانيا

ومثيرا للسخرية ولا ينم عن الرزانة من جانب الحكومة الاميركية في فرض

الحظر على وزير الخارجية الايراني وبطبيعة الحال فان هذه القضية تعد

مبعث فخر لوزير الخارجية والوزارة.

واضاف، ان انتهاج هذا الاسلوب من جانب الحكومة الاميركية مؤشر لسقوط

وافول الجهاز الدبلوماسي والادارة الحاكمة في

#اميركا

حسبما افادت وكالة ارنا للانباء.

وتابع حجة الاسلام اكبري قائلا : ان دبلوماسية الاستجداء التي ينتهجها

الاميركان لم تحقق شيئا ، والآن يفعلون هذا النوع من السلوك المشين ،

ويبدو أنهم یشعرون بالسرور جراء هذه التصرفات، وهذا إحراج وفضيحة

للأميركيين ,ومؤشر على التخبط الاستراتيجي للادارة الاميركية

الحاكمة.

واعرب امام جمعة طهران المؤقت عن أمله في تعزيز محور المقاومة بقيادة

الشعب الايراني، وان يفضح الله اعداء ايران ويجعلهم مهانين واذلاء

اكثر من السابق.

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