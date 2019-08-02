مفوضية الانتخابات تمدد فترة تحديث سجل الناخبين في نينوى و كركوك

2019/08/02 | 15:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن عضو مجلس المفوضين والناطق الرسمي باسم مفوضية الانتخابات رياض البدران عن قرار لمجلس المفوضين بفتح مدة جديدة لتحديث سجل الناخبين في محافظتي كركوك ونينوى.وقال البدران في بيان صحفي انه “تطبيقا للبند ثانيا من المادة 47 من قانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم 12 لسنة 2018 المعدل، قرر مجلس المفوضين في ...

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