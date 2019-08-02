الشباب والرياضة تعلق على ماحدث في ملعب كربلاء خلال افتتاح بطولة غرب آسيا

2019/08/02 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

علقت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الجمعة، عل.



ماحدث خلال افتتاح بطولة غرب آسيا على ملعب كربلاء الاولمبي، مشددة على عدم الدخول في دائرة الصراعات والاتهامات المتبادلة والتصريحات التي تؤثر سلباً على ملف رفع الحظر الكلي عن الملاعب العراقية.





وقالت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “عطفاً على ما تداولته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي فضلاً عن الوكالات الإخبارية بشأن حفل إفتتاح بطولة آسيا سيل لإتحاد غرب آسيا التاسعة بكرة القدم، فإن وزارة الشباب والرياضة تؤكد انها حرصت وبتنسيق عال مع الاتحاد العراقي لكرة القدم على إظهار مدينة كربلاء المقدسة بأبهى صورة انسجاماً مع رغبة الجماهير العراقية الرياضية لتحقيق الهدف المنشود برفع الحظر الكلي عن الملاعب العراقية، فأخذت على عاتقها تقديم الدعم اللوجستي لإتحادي كرة القدم العراقي و غرب آسيا”.





وأضافت، “من هذا المنطلق تشكلت لجان تنسيقية عدة لتذليل كل العقبات امام إتحاد غرب آسيا، كونه المسؤول عن تنظيم البطولة على ملعبي كربلاء وفرانسو حريري”.





وذكر البيان، ان “ماحدث في حفل افتتاح البطولة غير مقصود بالمرة، لكون الوزارة واتحاد كرة القدم العراقي، اكدا للشركة المنفذة على ضرورة خلو الحفل من أي شيء يخدش حرمة محافظة كربلاء المقدسة التي هي أسمى وأطهر من كل الدعاوى والبيانات”.





وأكدت الشباب والرياضة، “ايمانها الكبير برسالة التضحية الكبيرة التي قدمت في كربلاء المقدسة ووجوب الحفاظ عليها فإنها ستعمل وبتنسيق عال مع الجهات المسؤولة ذات العلاقة على منع اي مظهر يتقاطع مع قدسية هذه المحافظة في جميع المحافل الرياضية والشبابية التي تستضيفها مستقبلا”.

ودعا البيان، الى “عدم الدخول في دائرة الصراعات والاتهامات المتبادلة على مواقع التواصل الاجتماعي والابتعاد عن التصريحات التي تؤثر سلباً على ملف رفع الحظر الكلي عن الملاعب العراقية، مع التاكيد على ضرورة تماسك ووحدة المجتمع فضلاً عن احترام الرأي والرأي الآخر والتقيد بالقوانين والأعراف التي تحكم بلدنا العزيز العراق”.

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