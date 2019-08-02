2019/08/02 | 15:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسعة مقاعد برلمانية بدائرة تونس 1 بالعاصمة تتنافس عليها خمسون قائمة انتخابية، منافسة يقودها عدد من قادة الاحزاب على غرار رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تونس تقترب من صراع انتخابي مركزه العاصمة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تونس تقترب من صراع انتخابي مركزه العاصمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).