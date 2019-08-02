اتحاد الكرة يعلن وصول بعثة وفد المنتخب الكويتي الى اربيل

2019/08/02 | 15:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- اربيل

اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الجمعة، وصول وفد المنتخب الكويتي الى مطار اربيل الدولي، استعداداً للمشاركة في بطولة غرب آسيا.

وذكر الاتحاد في

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