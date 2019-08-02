اليوم.. العراق يواجه فلسطين وقمة لبنانية سورية في غرب اسيا

2019/08/02 | 15:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء/ خطوة برس يواجه منتخبنا الوطني لكرة القدم، نظيره الفلسطيني، في الساعة السابعة والنصف مساء اليوم، على ملعب كربلاء الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة “آسيا سيل” لاتحاد غرب آسيا.ويأمل منتخب اسود الرافدين في تحقيق الفوز الثاني له بالبطولة، بعدما تغلب في مباراته الاولى على لبنان بهدف حسين علي، من اجل

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العراق يواجه فلسطين وقمة لبنانية سورية في غرب اسيا وكالة خطوة برس.

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