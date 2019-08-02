وديع العبيدي - مقامات أندلوسيا.. (1)

2019/08/02 | 15:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #وديع_العبيدي وديع العبيديمقامات أندلوسيا..[1](1)في الثاني مِنْ آب..سَقَطَ وَرَقُ التّوتِ..في الثاني مِنْ آب..فَقَدْنَا عُذْرِيتَنا..في الثاني مِنْ آب..أرَدْنَا قَطْعَ الذّيْلِ..فَفَرَقْنَا الرّأسَ..في الثاني مِنْ آب..لَمْ نَقْطَعْ ذُيُولَ الْعَجَمِ..وَلا أطْرافَ الرّومِ..لَكِنّا فَرَقْنَا الرّأسَ الْعَرَبيَّ..وَمنذُ الثاني مِنْ آب..نَحْنُ بِلا رَأسٍ.......

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