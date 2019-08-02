سعد معن: القبض على3 متهمين سرقوا خزانات تعود لمرور نينوى

2019/08/02 | 16:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف الناطق باسم وزارة الداخلية سعد معن، عن إلقاء القبض على ثلاثة متهمين، قاموا بسرقة خزانات تعود لمديرية مرور المحافظة، خلال فترة سيطرة عصابات داعش الإرهابية على مدينة الموصل.

وأشار معن في بيان، الى قيام مكتب مكافحة سرقة السيارات، التابع لمديرية مكافحة إجرام قيادة شرطة نينوى، وبعد أخذ موافقات قاضي التحقيق المختص، بمداهمة أحد المحلات، في منطقة حي الخضراء في الجانب الأيسر لمدينة الموصل، والذي يعود لاحد المتهمين، وضبط أربع خزانات، وفتحها بواسطة خبير، مبينا ان تلك الخزانات كانت تحتوي على قوالب صنع أرقام لوحات عجلات أصلية، وقوالب لوحات عجلات حكومية انشائية وزراعية، إضافة الى العثور على عدد كبير من فسفور العجلات، وجهاز حاسوب مع أقراص، تضم جميع قاعدة بيانات مديرية مرور نينوى.

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