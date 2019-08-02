موسع.. المرجعية الدينية تدعو الى استيعاب خريجي الجامعات وحملة الشهادات العليا

2019/08/02 | 16:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا ممثل المرجعية الدينية العليا خلال خطبة صلاة الجمعة التي اقيمت في الصحن الحسيني الشريف الى ضرورة وضع قوانين تتناسب مع الواقع العراقي

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