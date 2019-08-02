ريال مدريد يختار نجم أياكس بديلا لبوغبا

2019/08/02 | 16:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهر اسم جديد في قائمة "المطلوبين" بنادي ريال مدريد الإسباني، وهذه المرة من الدوري الهولندي، وذلك لتعزيز خط الوسط "المتزعزع".

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