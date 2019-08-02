2019/08/02 | 16:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أبرز ما جاء في بيان متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع

الجمعة

02

أب

2019 :

04:02 pm

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- القوة الصاروخية نفذت عمليتين نوعيتين ضد أهداف للعدو في الأيام

الماضية استهدفت معسكرا للمرتزقة في محافظة عدن أدت إلى مصرع وإصابة

عشرات المرتزقة بينهم قيادات- العملية تأتي ضمن الاستراتيجية العسكرية الاستباقية التي تهدف إلى

إفشال مخطط العدوان بالتصعيد في مختلف الجبهات- عملية استهداف معسكر المرتزقة في عدن جاءت بعد رصد استخباراتي دقيق

وتعاون من جهات في المحافظة - نحيي كافة المتعاونيين الذين وضعوا مصلحة الوطن فوق أي مصلحة

أخرى- القوة الصاروخية نجحت في ضرب هدف عسكري في الدمام بالعمق السعودي

بصاروخ باليستي بعيد المدى من طراز بركان 3 - صاروخ بركان 3 الباليستي هو الجيل الثالث من منظومة بركان بعيدة

المدى لبقادرة على ضرب أهداف في طول وعرض جغرافية دول العدوان وهو

مصنَّع بأياد يمنية وتم تطويره بتكنولوجيا حديثة وبقواعد ثابتة

ومتحركة- لقد ولّى الزمن الذي يرتكب فيه العدوان مجازر بحق شعبنا دون رد

مناسب - النظام السعودي لم يحترم تفاهمات وضع مناطق آمنة في منبه وآل ثابت

في قطابر - القبائل كانت أول من تصدى لتقدم قوات العدو السعودي في جبهات منبه

وسوق آل ثابت في قطابر وأوقعت فيهم خسائر فادحة- الخسائر البشرية في صفوف الجيش السعودي أكبر بكثير مما يتم الإعلان

عنه في إعلامهم ولدينا إحصائيات حول الخسائر البشرية سيتم الإعلان

عنها لاحقًا- قيادة القوات_المسلحة تدرس خيارات توسيع عمليات سلاح الجو المسير

خلال المرحلة القادمة- ندعو كافة المغرر بهم ضمن التشكيلات المعادية للعودة إلى جادة

الصواب وترك العمالة والإرتزاق على حساب الكرامة

الوطنية - أكثر من 2000 عائد من صفوف قوى العدوان إلى الوطن خلال الأسابيع

الماضية- قواتنا في العام الخامس من العدوان قادرة على فرض معادلات

استراتيجية جديدة

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