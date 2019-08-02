2019/08/02 | 16:14

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شرطة الانبار تصدر توضيحاً حول الاعتقالات التي نُفذت امس "

الجمعة

02

أب

2019 :

03:58 pm

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الى أهالينا وعوائلنا الكريمة في محافظة الانبار. بناءً على مناشدات عن طريق الرسائل والمكالمات من المواطنين وأهالي

وأصحاب العوائل حول وجود ظواهر شاذة تخدش الحياء حيث عند الذهاب الى

الأسواق والمولات من قبل العوائل تحدث ظواهر منافية ومخالفة للآداب

والأعراف العشائرية حيث يكون هناك تحرش وإطلاق كلمات لاتليق بمحافظتنا

من شباب يرتدون ما يسمى بالبرمودة ومعروف لنا ان هذه الملابس من غير

اللائق ارتداؤها في الأماكن العامة وخصوصا الأسواق والمحال التجارية

التي يكون فيها تواجد للعوائل والنساء وان بالامكان ارتداء هذه

الملابس داخل البيوت او عند البحيرات والأماكن السياحية التي يقصدها

الشباب وبناء على هذه المناشدات التي وردت الى الجهات التنفيذية من

أهالي المحافظة بمحاسبة هؤلاء لان قانون العقوبات العراقي فيه مواد

قانونية لمنع مثل هكذا حالات والمحافظة على الآداب العامة كما هناك

وضمن هيكلية الشرطة ومنذ مطلع ستينات القرن الماضي هناك قسم يسمى بقسم

الآداب العامة وعليه فان من ضمن الاختصاص ان نقوم بتنفيذ القانون وان

ما قمنا به لم يكن القصد منه المساس بحرية شبابنا حيث كان الغرض منه

الحفاظ على التقاليد والأعراف الأصيلة لمحافظتنا والتي هي من طبع

وخصائل كل عشائر الانبار وقد كان التوجيه بمنع مثل هكذا حالات وفق

القانون وبكل احترام ومهنية وأخذ تعهدات منهم بعدم ارتداء هذه الملابس

في الأسواق العامة ومن هنا نود ان نقول لأصحاب النفوس الضعيفة والذين

يعملون من خلف الكواليس المظلمة ان لايحرفوا هذا العمل بقصدٍ مغاير

حيث ستبقى قيادة شرطة الانبار اليد التي تضرب الارهاب والدواعش

وأفعالهم الإجرامية وضد من يخالف القانون وان ماحصل يوم امس هو تنبيه

للشباب للذين يخالفون القانون بكل تفاصيله وان ارتداء هذه الملابس هو

مخالف لقانون الآداب العامة وان القانون فوق الجميع وسيتم تطبيقه

حرفياً وتقبلوا منا فائق التقدير والاحترام لكل شرائح المجتمع العراقي

والأنباري ومن الله التوفيقالمكتب الاعلامي لشرطة الانبار

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