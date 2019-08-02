2019/08/02 | 16:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زلزال بقوة 7 درجات يضرب اندونيسيا وتحذيرات من تسونامي في البلاد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/02 | 16:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زلزال بقوة 7 درجات يضرب اندونيسيا وتحذيرات من تسونامي في البلاد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زلزال بقوة 7 درجات يضرب اندونيسيا وتحذيرات من تسونامي في البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).