2019/08/02 | 16:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكمارك تعلن ضبط ثمانِ شاحنات مبردة محملة ببيض المائدة في مركز الشيب الحدودي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/02 | 16:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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