صحيفة أميركية ترجح مسؤولية إسرائيل عن

2019/08/02 | 16:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رجحت صحيفة "وول ستريت" جورنال الأميركية، الخميس، تنفيذ إسرائيل غارتين على مواقع تابعة لميلشيات موالية لإيران في العراق، خلال الأسبوعين الماضيين.

وذكرت الصحيفة أن من شبه المؤكد أن هذه ليست الضربة الأولى التي تشنها إسرائيل على ميليشيات موالية لإيران في العراق.

ونقلت عن مصادر أمنية أميركية قولها إن إسرائيل استهدفت في يونيو 2018 منشأة كانت تضم أعضاء من ميليشيا كتائب حزب الله والحرس الثوري الإيراني بالقرب من منطقة البوكمال جنوب غرب سوريا، بالقرب من الحدود العراقية.

الغارة كانت تهدف إلى منع نقل أسلحة إيرانية إلى حزب الله في لبنان، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال.

وتشير الصحيفة إلى أن غارتين جويتين استهدفتا مواقع للميليشيات المرتبطة بالنظام الإيراني في العراق، الشهر الماضي.

وتضيف أن أي بلد لم يعلن مسؤوليته عن تنفيذ الغارتين، ولكن هناك أسباب قوية للاعتقاد بأن إسرائيل هي من تقف خلفهما.

وتتابع "إذا كان الأمر كذلك، فستكون هذه أول غارات جوية تنفذها إسرائيل في العراق منذ تدمير مفاعل تموز النووي في عام 1981".

الصحيفة الأميركية قالت إن الغارات الأولى وقعت في 19 يوليو الماضي، واستهدفت قاعدة للميليشيات بالقرب من بلدة آمرلي في محافظة صلاح الدين شمال بغداد.

أما الغارة الثانية، فنفذت بعد ثلاثة أيام واستهدفت معسكر أشرف، وهو قاعدة عسكرية أميركية سابقة في محافظة ديالى العراقية.

وتضيف أن الموقعين المستهدفين يخضعان لسيطرة منظمة بدر، وهي حزب سياسي يمتلك جناحا عسكريا ولديه صلات واضحة مع إيران.

وكانت قيادات أمنية في ديالى نفت الأنباء التي تشير إلى استهداف معسكر "أشرف سابقا"، الذي يقع في ناحية العظيم النائية المحاذية لمحافظة صلاح الدين شمال ديالى.

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