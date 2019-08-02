الخارجية التركية: سننشئ المنطقة الآمنة بمفردنا في حال عدم الاتفاق مع واشنطن

2019/08/02 | 16:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي، ان بلاده ستضطر لإنشاء منطقة آمنة بمفردها في سوريا، في حال عدم التوصل الى اتفاق مع الولايات المتحدة حول الموضوع.

وأوضح أقصوي في تصريح، ان بلاده ستستقبل وفدا عسكريا أميركيا يوم الاثنين المقبل، إضافة الى زيارة مرتقبة للمبعوث الأميركي لسوريا جيمس جيفري الى أنقرة،

لعقد لقاءات ومباحثات مع الجانب التركي، بشأن المنطقة الآمنة، والأوضاع في سوريا، مبينا ان تركيا نقلت إلى جيفري تطلعاتها حول المنطقة الآمنة في سوريا، وضرورة أن تمتد هذه المنطقة بعمق اثنين وثلاثين كيلومترا، من الحدود التركية باتجاه الأراضي السورية، على ان تتولى تركيا السيطرة عليها، وإخراج التنظيمات المعارضة لها من المنطقة.

وأضاف أقصوي، ان عدم الاتفاق مع واشنطن لإنشاء المنطقة الآمنة، سيدفع تركيا للعمل بمفردها، لافتا الى ان بلاده تمتلك القدرة على اتخاذ جميع أنواع التدابير لضمان أمنها القومي، ولن تسمح بتحويل المباحثات المتعلقة بالمنطقة الآمنة إلى ذريعة للمماطلة، على حد تعبيره.

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