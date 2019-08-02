2019/08/02 | 16:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت القوات الامنية شخصا ينتحل صفة طبيب ممارس في احدى نواحي بابل .وقال مصدر امني :” ان الطبيب المزيف كان يستغل المواطنين منذ عدة سنوات في ناحية ابي غرق غرب الحلة ، وتم اعتقاله على ضوء معلومات تقدم بها مواطنون “./ انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال شخص ينتحل صفة طبيب باحدى نواحي بابل) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال شخص ينتحل صفة طبيب باحدى نواحي بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).