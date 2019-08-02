2019/08/02 | 16:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى / خطوة برس أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، عن اعتقال ما يسمى “مساعد والي الجزيرة” في تنظيم “داعش” بعملية امنية غرب الموصل.وقالت المديرية في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، “بعملية نوعية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ٢٠ وبالتعاون مع لواء المشاة ٦٠

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على مساعد والي الجزيرة بداعش وكالة خطوة برس.

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