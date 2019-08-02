الإطاحة بخمسة تجار مخدرات في بغداد

2019/08/02 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن ،الجمعة، القبض على عدد من تجار المخدرات في بغداد.

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