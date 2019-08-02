2019/08/02 | 16:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيأة الكمارك العامة، الجمعة، عن ضبط ثمان شاحنات مبردة تحتوي على بيض المائدة ممنوع من الاستيراد، في مركز كمرك الشيب الحدودي.

وأكدت الهيأة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "تم ضبط ثمان شاحنات محملة بمادة بيض المادة، اثناء محاولتها عبور مركز كمرك الشيب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وفقاً لأحكام قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ المعدل".

وأضافت، أن "العملية تأتي هذا ضمن إجراءات مشددة تقوم بها الكمارك في كافة مراكزها الكمركية للحد من دخول المواد المخالفة لضوابط وتعليمات الاستيراد".

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت شرطة محافظة الانبار، الجمعة، 02 آب، 2019، أن ارتداء ’’البرمودا’’ مخالف لقانون الآداب، فيما أكدت أنها ستطبق القانون حرفياً.

وذكر المكتب الاعلامي لشرطة الانبار، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه &quo

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الجمعة، عن تمديد مدة تحديث سجل الناخبين في محافظتي نينوى وكركوك.

وقال الناطق باسم المفوضية، رياض البدران في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تطبيقا للبند ثانيا من المادة 47 من قا

بغداد اليوم- ديالى

هاجمت، الجمعة (02 اب 2019)، حشرات طائرة بكثافة قرى ناحية العظيم شمالي محافظة ديالى.

وقال رئيس مجلس ناحية العظيم( 70كم شمال شرق بعقوبة)، محمد ضيفان العبيدي ، في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "اغلب قرى العظيم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ضبط شاحنات محملة بمواد ممنوعة الاستيراد في منفذ الشيب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ضبط شاحنات محملة بمواد ممنوعة الاستيراد في منفذ الشيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).