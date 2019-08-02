أنصار الله تعلن تفاصيل “بركان 3” الذي قصف عمق السعودية لأول مرة

2019/08/02 | 16:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… كشف العميد يحيى سريع المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لجماعة “أنصار الله”، تفاصيل الصاروخ الباليستي الذي استهدف الدمام في السعودية أمس الخميس.وقال سريع في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة، إن الصاروخ “هو من منظومة بركان 3 بعيد المدى”، مؤكدا أن القوة الصاروخية قادرة على استهداف أي هدف في “دول العدوان” على حد قوله.[…]

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