الخالصي يصف اعتراض البعض على حفل ملعب كربلاء بركوب الموجة

2019/08/02 | 16:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه المرجع الديني جواد الخالصي، انتقادات لما أسماها حالة ركوب الموجة، في الاعتراض على حفل افتتاح بطولة غرب آسيا في ملعب كربلاء.

وأكد الخالصي خلال خطبة الجمعة في مدينة الكاظمية، ان البعض ممن اعترض على ما جرى في ملعب كربلاء، نسي بأن أمثال هذه الحفلات كانت تقام على عهده، وتحت رعايته، ويمارس فيها سلوكيات أشنع مما جرى في ملعب كربلاء، على حد تعبيره، واصفا تلك الاعتراضات، بمحاولة لركوب الموجة التي عاشها الشعب العراقي ممن اعترض على ما تضمنه الحفل.

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