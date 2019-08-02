تركيا تبدي استعدادا لربط المدن العراقية ببلدان العالم جوا

2019/08/02 | 16:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ابدى السفير التركي لدى بغداد فاتح يلدز يوم الجمعة استعداد بلاده في ربط المطارات العراقية ببلدان العالم كافة.

وقال يلدز اليوم، ان "شركات المقاولات في تركيا الجارة والصديقة، هي أفضل المرشحات التي سوف تلبي متطلبات البنية التحتية للمطارات في العراق، وذلك من خلال تجاربها الواسعة في هذا موضوع".

واضاف "سيكون من الصحيح التعامل مع مشروع مطار الموصل والمطارات الاخرى في العراق من خلال هذا المفهوم".

وذكر يلدز "احث شركات البناء التركية على إيلاء اهتمام وثيق لمطارات كركوك ، والناصرية ، أحدى المراكز السياحية المهمة في المستقبل.

واردف بالقول "نحن الأتراك ، ينبغي لنا أن ننظر بجدية في المشاريع التي ينطوي عليها الاستثمار".

وتابع السفير قائلا "ستكون الخطوط الجوية التركية جاهزة لربط الموصل والمدن العراقية الأخرى بالعالم".

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