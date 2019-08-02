مجلس محافظة الديوانية يستقبل السير الذاتية للمرشحين لمنصب المحافظ

2019/08/02 | 16:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

واشار مكتب رئيس المجلس جبير الجبوري في بيان له ، نسخة منه، الى "استقبال السير الذاتية الخاصة بالمرشحين لمنصب المحافظ بعد فتح باب الترشيح عقب المصادقة على إقالة المحافظ السابق سامي الحسناوي من قبل المحكمة الإدارية".

وأضاف ان "الاستقبال سيكون في مكتب رئيس مجلس المحافظة لاستقبال السير الذاتية للمرشحين اليوم الجمعة لغاية الساعة السادسة مساءً".

انتهى .



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