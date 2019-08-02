بشار الجعفري : البيان الختامي لجولة استانا الحالية هو الأفضل لسورية

2019/08/02 | 16:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ووفقا لوكالة "سانا" قال الجعفري خلال مؤتمر صحفي في ختام الجولة 13 من محادثات "أستانا" حول تسوية الأزمة في سورية “ندعو إلى أن تقرن الأفكار الجميلة في البيان الختامي بالأفعال على الأرض ولا سيما من النظام التركي".

وأضاف أن "سوريا لا ترى تطبيقاً نزيهاً من جانب النظام التركي لتفاهمات أستانا واتفاق سوتشي حول إدلب والذي يقضي بانسحاب التنظيمات الإرهابية إلى عمق 20 كم وسحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة".

وأكد الجعفري أن النظام التركي يواصل احتلال أجزاء من سوريا في انتهاك لتفاهمات أستانا التي تنص على الالتزام بوحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، موضحاً أن “سوريا تعتبر هذا الاحتلال لأجزاء من أراضيها عدواناً عليها ومن حقها الرد عليه".

وأشار إلى أن التكفيريين الذين يدعمهم النظام التركي يواصلون سرقة الآثار في منطقة عفرين ونقلها إلى تركيا.

وتابع الجعفري أن سوريا وبدعم من حلفائها استطاعت أن تقضي على "داعش" وحيز واسع من تواجد المجموعات الكفيرية الأخرى وكل ادعاء مما يسمى التحالف هو غير صحيح، مشدداً على أن العدو الصهيوني منخرط في المشروع الإرهابي الذي يستهدف سوريا ويواصل دعم الجماعات التكفيرية فيها.

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