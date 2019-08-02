2019/08/02 | 16:29

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القوات الجوية الأمريكية غير جاهزة للقتال والسبب هو !!!

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القوات الجوية الأمريكية غير جاهزة للقتال والسبب هو !!!

الجمعة 2 أغسطس 2019 - 16:26

القوات الجوية الأمريكية غير جاهزة للقتال والسبب هو !!!

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