اصابة اثنين من منتسبي الحشد الشعبي بانفجار عبوة ناسفة في بابل

2019/08/02 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصيب اثنان من منتسبي الحشد الشعبي بانفجار عبوة ناسفة شمال غرب الحلة مركز محافظة بابل .وقال مصدر امني : ” ان عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من نقطة تفتيش تابعة للحشد في منطقة البهبهان التابعة لناحية جرف النصر، ما ادى الى اصابة اثنين من منتسبي الحشد “.واضاف :” ان الجريحين تم نقلهما الى المستشفى […]

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